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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ И МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ НА РЫНОК СУДАНА БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
12:08 01.11.2017
Делегация Судана во главе с губернатором штата Хартум Абдельрахимом Мохаммедом Хуссейном ознакомится сегодня с деревообрабатывающим производством ОАО «Борисовский ДОК» и встретится с председателем концерна «Беллесбумпром» Юрием Назаровым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на переговорах планируется обсудить вопросы поставок продукции деревообрабатывающих и мебельных предприятий концерна на рынок Судана.
Визит в Беларусь делегации Судана во главе с губернатором штата Хартум Абдельрахимом Мохаммедом Хуссейном проходит с 30 октября по 4 ноября. Это первый в истории отношений визит суданского губернатора в Беларусь. В составе делегации министры промышленности и инвестиций, городского планирования, инфраструктуры штата Хартум.
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