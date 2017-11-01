Делегация Судана во главе с губернатором штата Хартум Абдельрахимом Мохаммедом Хуссейном ознакомится сегодня с деревообрабатывающим производством ОАО «Борисовский ДОК» и встретится с председателем концерна «Беллесбумпром» Юрием Назаровым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на переговорах планируется обсудить вопросы поставок продукции деревообрабатывающих и мебельных предприятий концерна на рынок Судана.

Визит в Беларусь делегации Судана во главе с губернатором штата Хартум Абдельрахимом Мохаммедом Хуссейном проходит с 30 октября по 4 ноября. Это первый в истории отношений визит суданского губернатора в Беларусь. В составе делегации министры промышленности и инвестиций, городского планирования, инфраструктуры штата Хартум.