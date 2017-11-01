МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФАО ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

10:51 01.11.2017 В Национальном статистическом комитете Беларуси 31 октября – 1 ноября с представителями Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) обсуждаются вопросы сотрудничества. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белстате, в ходе встреч стороны намерены рассмотреть методологию организации и проведения сбора данных по вопросам сельскохозяйственной переписи в рамках переписи населения Республики Беларусь в 2019 году, проанализировать результаты пробной переписи и обменяться опытом.