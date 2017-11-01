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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФАО ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:51 01.11.2017
В Национальном статистическом комитете Беларуси 31 октября – 1 ноября с представителями Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) обсуждаются вопросы сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белстате, в ходе встреч стороны намерены рассмотреть методологию организации и проведения сбора данных по вопросам сельскохозяйственной переписи в рамках переписи населения Республики Беларусь в 2019 году, проанализировать результаты пробной переписи и обменяться опытом.
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