Презентация предварительных результатов проекта Белорусско-корейского Центра сотрудничества в области информационных технологий, реализуемого корейской компанией KTNET, по развитию национальной системы безбумажной торговли. Состоялась 31 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, мероприятие прошло в формате семинара на тему «Обучение в режиме реального времени работе с технологиями безбумажной торговли» (Paperless Trade On-line Training).

Участники мероприятия, среди которых были представители Министерства связи и информатизации, Белорусского государственного экономического университета, компаний-членов научно-технологической ассоциации «Инфопарк», в рамках семинара ознакомились с опытом Кореи по внедрению и использованию образовательной программы uTradeEdu – практический дистанционный курс по обучению работе с технологиями электронной торговли, а также с результатами исследования специалистов компании KTNET текущей ситуации в сфере образования и возможности внедрения аналогичных подходов к обучению отечественных специалистов после внедрения национальной системы безбумажной торговли в Республике Беларусь (один из проектов реализующейся Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы).

По итогам семинара между его участниками состоялся обмен мнениями относительно подготовки квалифицированных кадров, способных взаимодействовать в рамках функционирования системы электронной торговли, развивать данную систему, а также обсудили возможность адаптации корейского опыта в Республике Беларусь.

Работа по данному направлению будет продолжена. Итоговые рекомендации по применимости подобных курсов в Республике Беларусь будут представлены корейской стороной в декабре 2017 г. после проведения дополнительных исследований в данной области в течение текущей недели и анализа их результатов.

Напомним, что основной целью работы Центра является оказание помощи Республике Беларусь в развитии информационного общества с учетом успешного опыта Кореи по внедрению передовых информационных технологий. В рамках его функционирования предусматривается выполнение ряда мероприятий, подразумевающих обмен опытом, техническую поддержку и консультации по развитию информационного общества, а также выполнение проектов по созданию и внедрению передовых технологий электронного правительства.

В текущем году в рамках работы Центра начаты проекты по развитию национальной системы безбумажной торговли, электронных архивов, наращиванию компетенций в сфере информационной безопасности.