ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.11.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА БЕЛОРУССКО-КОРЕЙСКОГО ЦЕНТРА СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
09:04 01.11.2017

Презентация предварительных результатов проекта Белорусско-корейского Центра сотрудничества в области информационных технологий, реализуемого корейской компанией KTNET, по развитию национальной системы безбумажной торговли. Состоялась 31 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, мероприятие прошло в формате семинара на тему «Обучение в режиме реального времени работе с технологиями безбумажной торговли» (Paperless Trade On-line Training).

Участники мероприятия, среди которых были представители Министерства связи и информатизации, Белорусского государственного экономического университета, компаний-членов научно-технологической ассоциации «Инфопарк», в рамках семинара ознакомились с опытом Кореи по внедрению и использованию образовательной программы uTradeEdu – практический дистанционный курс по обучению работе с технологиями электронной торговли, а также с результатами исследования специалистов компании KTNET текущей ситуации в сфере образования и возможности внедрения аналогичных подходов к обучению отечественных специалистов после внедрения национальной системы безбумажной торговли в Республике Беларусь (один из проектов реализующейся Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы).

По итогам семинара между его участниками состоялся обмен мнениями относительно подготовки квалифицированных кадров, способных взаимодействовать в рамках функционирования системы электронной торговли, развивать данную систему, а также обсудили возможность адаптации корейского опыта в Республике Беларусь.

Работа по данному направлению будет продолжена. Итоговые рекомендации по применимости подобных курсов в Республике Беларусь будут представлены корейской стороной в декабре 2017 г. после проведения дополнительных исследований в данной области в течение текущей недели и анализа их результатов.

Напомним, что основной целью работы Центра является оказание помощи Республике Беларусь в развитии информационного общества с учетом успешного опыта Кореи по внедрению передовых информационных технологий. В рамках его функционирования предусматривается выполнение ряда мероприятий, подразумевающих обмен опытом, техническую поддержку и консультации по развитию информационного общества, а также выполнение проектов по созданию и внедрению передовых технологий электронного правительства.

В текущем году в рамках работы Центра начаты проекты по развитию национальной системы безбумажной торговли, электронных архивов, наращиванию компетенций в сфере информационной безопасности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2017
валюта курс
EUR 2.2988
USD 1.9760
RUB 3.3961
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2988 +0.0018
USD 1.9760 +0.0019
RUB 3.3961 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2980 2.3040
USD 1.9760 1.9780
RUB 3.3920 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 01.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1660
EUR/RUB 67.5000 68.0500
USD/RUB 58.0500 58.2988
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте