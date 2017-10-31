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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АМКОДОР ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ В МАГАДАНЕ БАЗУ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВОИХ МАШИН
15:31 31.10.2017

Губернатор Магаданской области (Россия) Владимир Печеный 25 октября встретился с делегацией машиностроителей Беларуси, в состав которой вошли представители ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», группы компаний «Департамент».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в данный момент основой сотрудничества Беларуси и Магаданской области в промышленной сфере является поставка шин. На встрече представители ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» презентовали возможности техники марки «АМКОДОР» и предложили создать в Магадане базу сервисного обслуживания своих машин, а также всех наименований техники, производимой на территории Беларуси.

Предложение о создании сервис-центра поддержал генеральный директор группы компаний «Департамент» Валерий Хожило. По его мнению, площадкой для создания предприятия может послужить магаданский «АвтоТЭК».

Обсуждались также вопросы приобретения у холдинга «АМКОДОР» коммунальной техники для Магадана, а также машин, которые можно использовать в золотодобывающей отрасли.

Во время визита представители холдинга изучили особенности климата региона, чтобы техника «АМКОДОР» могла эффективно работать в сложных условиях Севера.

«Тенденция к укреплению экономических связей с Беларуси и ее машиностроительными компаниями продиктована развитием экономики Магаданской области, главной ее составляющей – горнопромышленной отрасли, увеличением дорожной сети региона, развитием сельского хозяйства и необходимостью постоянного обновления транспортного парка коммунальных предприятий региона», — сказал губернатор.

В. Печеный предложил белорусским производителям принять участие в очередной Международной инвестиционной ярмарке в Магадане и представить свою продукцию на выставочных площадках мероприятия.
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