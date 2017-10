МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В СОЗДАНИЕ БРЕНДА БЕЛОРУССКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ВЫВЕДЕНИЮ ЕЕ НА РЫНОК КОМПАНИЯ EKMAN & CO AB ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ США

14:41 31.10.2017 Целлюлоза Светлогорского ЦКК будет реализовываться через мирового трейдера - компанию Ekman & Co AB. Договор между ОАО «Светлогорский ЦКК» и компанией Ekman & Co AB (Швеция, Гетеборг) на оказание услуг эксклюзивного трейдера по продвижению, маркетингу и продажам сульфатной хвойной и лиственной целлюлозы подписан на Белорусско-европейском экономическом форуме, который состоялся 27 октября в Люксембурге. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», продажа нового для Беларуси продукта через опытного мирового трейдера – это наиболее быстрый и эффективный выход на самые премиальные и перспективные рынки в мире. Кроме того, работа через крупного оператора снижает для производителя новой продукции конкурентные риски и гарантирует постоянный сбыт на долгосрочный период. В создание бренда белорусской целлюлозы и выведению ее на рынок компания Ekman & Co AB планирует инвестировать 5 млн. долларов США.