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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В СОЗДАНИЕ БРЕНДА БЕЛОРУССКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ВЫВЕДЕНИЮ ЕЕ НА РЫНОК КОМПАНИЯ EKMAN & CO AB ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ США
14:41 31.10.2017
Целлюлоза Светлогорского ЦКК будет реализовываться через мирового трейдера - компанию Ekman & Co AB. Договор между ОАО «Светлогорский ЦКК» и компанией Ekman & Co AB (Швеция, Гетеборг) на оказание услуг эксклюзивного трейдера по продвижению, маркетингу и продажам сульфатной хвойной и лиственной целлюлозы подписан на Белорусско-европейском экономическом форуме, который состоялся 27 октября в Люксембурге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», продажа нового для Беларуси продукта через опытного мирового трейдера – это наиболее быстрый и эффективный выход на самые премиальные и перспективные рынки в мире.
Кроме того, работа через крупного оператора снижает для производителя новой продукции конкурентные риски и гарантирует постоянный сбыт на долгосрочный период.
В создание бренда белорусской целлюлозы и выведению ее на рынок компания Ekman & Co AB планирует инвестировать 5 млн. долларов США.
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