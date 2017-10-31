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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «БРЕСТ» И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КАНТОНА ТУРГАУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:02 31.10.2017

Руководство администрации СЭЗ «Брест» с 23 по 27 октября находилось с визитом в Германии и Швейцарии с целью проведения презентации в торгово-промышленной палате Вайнгартена и поиска новых партнеров для налаживания сотрудничества в Баварии (Мюнхен), Баден-Вюртемберге (Карлсруэ и Штутгарт) и кантоне Тургау в Швейцарии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации СЭЗ «Брест», в результате достигнуты договоренности о проведении в 2018 году совместных мероприятий с мэрией Карлсруэ, обществами по международному экономическому сотрудничеству «Баден-Вюртемберг Интернэшнл» мбХ и «Бавария Интернэшнл» мбХ.

В штаб-квартире производственной компании Neuweiler AG в Кройцлингене 26 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между СЭЗ «Брест» и Торгово-промышленной палатой Тургау.

ТПП Тургау – одна из 18 действующих в Швейцарии торгово-промышленных палат, объединяющая свыше 650 промышленных и торговых предприятий, а также компаний, занятых в сфере услуг, зарегистрированных в кантоне Тургау. В их числе – промышленный гигант Stadler Rail.

Подписание соглашения явилось результатом переговоров с представителями торгово-промышленной палаты Тургау, состоявшихся по инициативе руководства СЭЗ «Брест» при поддержке посольства Беларуси в Швейцарии.

В рамках переговоров белорусская делегация провела презентацию инвестиционных возможностей свободной экономической зоны и Бреста, ознакомилась с потенциалом для развития деловых связей кантона Тургау.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении в 2018 году масштабной презентации СЭЗ «Брест» и Брестского региона в Восточной Швейцарии. В мероприятии планируют принять участие торгово-промышленные палаты данного региона.
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