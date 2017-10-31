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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛШИНА И КОМПАНИЯ SBRH MOTORS PVT. LTD. ПРОДОЛЖАТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПОСТАВОК БЕЛОРУССКОЙ ШИННОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК ИНДИИ
13:49 31.10.2017
Торговый дом ОАО «Белшина» в Сингапуре Beltyre Asia Pte. Ltd. и компания SBRH Motors Pvt. Ltd. в сентябре подписали меморандум о взаимопонимании в области продвижения белорусской шинной продукции на рынке Индии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белшина», с целью реализации ранее достигнутых договоренностей и ознакомления с производством в октябре руководство компании SBRH Motors Pvt. Ltd. лично посетило предприятие по производству шин в Беларуси.
С представителями индийской компании проведены переговоры по развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества. Делегация компании SBRH Motors Pvt. Ltd. побывала на заводе сверхкрупногабаритных шин, где ознакомилась с продукцией предприятия. В результате встречи стороны подписали соглашение о продолжении сотрудничества в области поставок белорусской шинной продукции на рынок Индии.
Компания SBRH Motors Pvt. Ltd. осуществляет добычу полезных ископаемых, поставку запасных частей для карьерной техники, а также оказывает транспортные услуги. Она является одним из крупнейших производителей цемента в Индии, располагает собственным автопарком, насчитывающим более 2000 единиц техники, проводит работу по разработке прицепов для перевозки крупнотоннажных грузов для использования в горнодобывающей промышленности.
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