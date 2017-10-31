В рамках поездки в Могилевскую область 30 августа посол Государства Израиль в Беларуси Алон Шогам посетил администрацию СЭЗ «Могилев».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СЭЗ «Могилев», в ходе состоявшихся переговоров проведена презентация об инвестиционном потенциале и преимуществах реализации инвестиционных проектов в СЭЗ «Могилев».

Посол Израиля посетил участок №4 СЭЗ «Могилев», где лично ознакомился с успешным опытом создания инженерно-транспортной инфраструктуры, которая позволяет потенциальным инвесторам сокращать затраты на реализацию проекта до 30% и осуществлять запуск производства в кратчайшие сроки, а также посетил предприятие-резидент СЭЗ «Могилев» ИООО «Мебалин».