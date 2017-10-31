Делегация во главе с первым заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета Олегом Мацкевичем с 29 по 31 октября находится с визитом в Саратовской области.

Как сообщает администрация города Саратова, 30 октября в белом зале правительства региона состоялась встреча руководства Саратовской области и Саратоав с делегацией Витебской области. Ее участники обсудили вопросы сотрудничества с представителями органов исполнительной власти и бизнеса.

В рамках мероприятия подписано соглашение между муниципальным образованием «Город Саратов» и Витебским городским исполнительным комитетом. Договор о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах подписал исполняющий полномочия главы города Михаил Исаев и председатель Витебского городского исполнительного комитета Виктор Николайкин.

Кроме того, договоры о сотрудничестве были заключены между торгово-промышленными палатами Саратовской и Витебской области, а также между Витебским областным Союзом нанимателей и Саратовским региональным отделением ООО «Союз машиностроителей России».

В дни визита на Театральной площади Саратова проходит выставка белорусской подъемной техники.