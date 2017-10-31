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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «АМКОДОР» СОБРАН В ЕГИПТЕ
11:55 31.10.2017
В Египте на производственной базе дилера холдинга «АМКОДОР» KADER factory for developed industries собран первый погрузчик универсальный АМКОДОР 332С4 – многоцелевая машина среднего класса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», холдинг поставил в адрес дилера пять единиц техники – погрузчики грузоподъемностью три, четыре и пять тонн, универсальный погрузчик с бортовым поворотом АМКОДОР 211 и дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 5 тонн АМКОДОР 451.
Из-за сложности транспортировки техника поставляется в частично разобранном виде. Сборка производилась при участии специалистов холдинга «АМКОДОР».
Учитывая значительную емкость рынка специальной техники Египта, в дальнейшем планируется поставка машинокомплектов специальной техники.
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