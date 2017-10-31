МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПЕРВЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «АМКОДОР» СОБРАН В ЕГИПТЕ

11:55 31.10.2017 В Египте на производственной базе дилера холдинга «АМКОДОР» KADER factory for developed industries собран первый погрузчик универсальный АМКОДОР 332С4 – многоцелевая машина среднего класса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», холдинг поставил в адрес дилера пять единиц техники – погрузчики грузоподъемностью три, четыре и пять тонн, универсальный погрузчик с бортовым поворотом АМКОДОР 211 и дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 5 тонн АМКОДОР 451. Из-за сложности транспортировки техника поставляется в частично разобранном виде. Сборка производилась при участии специалистов холдинга «АМКОДОР». Учитывая значительную емкость рынка специальной техники Египта, в дальнейшем планируется поставка машинокомплектов специальной техники.