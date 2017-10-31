В СЭЗ «Могилев» планируют создать Японско-белорусскую промышленную зону. Об этом сообщил 30 октября во время встречи с делегацией японского города Такео заместитель председателя облисполкома Виктор Некрашевич, передает корреспондент сайта.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, проект создания промышленной зоны, целью которой является привлечение японских инвестиций в экономику Могилевской области, уже разработан администрацией СЭЗ «Могилев» совместно с посольством Беларуси в Японии. За его основу была принята концепция Китайско-белорусского индустриального парка.

«Помимо ряда налоговых льгот и таможенных преференций для развития бизнеса, инвесторам предлагается земля на участке №4 свободной экономической зоны, а также ее оснащение необходимыми элементами инженерных коммуникаций, - отметил Виктор Некрашевич. – В настоящее время прорабатывается перечень проектов, которые могут быть реализованы, создана мультимедийная презентация на японском языке».

Кроме того, у Могилевской области есть ряд предложений к японским партнерам, которые могут быть интересны двум сторонам. В частности, регион может поставлять концентраты трав и ягод для их дальнейшего применения в медицине, сельскохозяйственную продукцию, а также продукцию, производимую на предприятиях ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», «Бабушкина крынка», «Красный пищевик», «Быховский консервный овощесушильный завод», СООО «Оазис груп».

Отдельно Виктор Некрашевич остановился на сотрудничестве ОАО «Моготекс» с японскими партнерами. «На сегодняшний день предприятие является основным драйвером наших взаимоотношений. ОАО открыло брендовый шоу-рум в крупном деловом центре Японии в Осаке, поставило партию сумок из полиэфирной ткани, а также отправило пробные образцы рабочей одежды для опытной носки японской стороне. Мы готовы продолжить экспортные поставки в адрес партнеров, - рассказал зампред. – Нам также интересно высокотехнологичное оборудование - роботы, станки, которые могут быть применены для модернизации и техперевооружения могилевских компаний и ОАО «Моготекс», в частности».

Толчком для развития сотрудничества между двумя странами может стать первый белорусско-японский экономический форум, который пройдет в мае 2018 года в Могилеве. Однако уже сегодня будет дан старт более прочным отношениям. Так, планируется подписать меморандум о взаимоотношении между Шкловом и Такео. «Этот документ станет первой ласточкой, который действительно поможет развивать не только экономические, но и туристические связи», - подчеркнул Виктор Некрашевич.

В свою очередь заместителем мэра Такео Масадзи Китагава высказал заинтересованность в развитии взаимовыгодного межрегионального сотрудничества с Могилевской областью. «Это наш первый визит в Беларусь. Страна нам очень понравилась, красивая природа и гостеприимные люди. О Синеокой у нас очень мало знают, но по приезду домой мы обязательно поделимся своими впечатлениями от увиденного», - сказал он.

Во время двухдневного визита в регион японские гости успели ознакомиться с работой промышленных предприятий, социальных объектов и достопримечательностями Могилева. Сегодня они также планируют посетить филиал «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги», агрогородок Александрия в Шкловском районе и провести переговоры о развитии сотрудничества с руководством Шкловского райисполкома.