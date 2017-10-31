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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДСТВО МАЗА И ПОСОЛ КОЛУМБИИ ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОСТАВКАХ ТЕХНИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСА
10:32 31.10.2017
Минский автомобильный завод 25 октября посетила делегация из Колумбии во главе с послом Колумбии в России Альфонсом Лопесом Кабальеро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», целью приезда гостей из Латинской Америки стало ознакомление с автотехникой МАЗ и проведение технико-коммерческих переговоров. Латиноамериканские гости осмотрели модельный ряд автомобильной и пассажиркой техники, выпускаемой МАЗом.
Минский автозавод уже давно имеет партнерские отношения с некоторыми странами Латинской Америки - Венесуэлой, Кубой, Эквадором, завязываются связи с Перу, Боливией и Никарагуа.
«Новый рынок – это не только поставки техники, но и организация сервиса, гарантийного обслуживания, поставка запчастей. Техника может использоваться в строительстве, уборке города, перевозке людей, топлива», – уточнили представители предприятия.
Стороны выразили обоюдное желание устанавливать новые успешные партнерские связи.
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