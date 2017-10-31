|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.11.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЕТ В 39-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЮНЕСКО
09:57 31.10.2017
Делегация Беларуси во главе с послом нашей страны во Франции Павлом Латушко участвует в 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 30 октября начала работу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе сессии состоится утверждение нового генерального директора ЮНЕСКО и выборы в Исполнительный совет ЮНЕСКО. Беларусь выдвинула свою кандидатуру в этот руководящий орган.
Ключевым вопросом Генеральной конференции является определение основных направлений деятельности ЮНЕСКО на 2018-2019 гг. с учетом повестки дня в области устойчивого развития 2030, а также новых вызовов современности, с которыми сталкивается организация.
В рамках сессии генконференции делегация Беларуси примет участие в сопутствующих мероприятиях, посвященных деятельности ЮНЕСКО во всех сферах компетенции Организации: образования, науки, культуры, а также информации и коммуникации.
39-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО продлится до 14 ноября 2017 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2017
Курсы в банках
на 31.10.2017
Конвертация в банках
на 31.10.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте