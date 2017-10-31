Делегация Беларуси во главе с послом нашей страны во Франции Павлом Латушко участвует в 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 30 октября начала работу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе сессии состоится утверждение нового генерального директора ЮНЕСКО и выборы в Исполнительный совет ЮНЕСКО. Беларусь выдвинула свою кандидатуру в этот руководящий орган.

Ключевым вопросом Генеральной конференции является определение основных направлений деятельности ЮНЕСКО на 2018-2019 гг. с учетом повестки дня в области устойчивого развития 2030, а также новых вызовов современности, с которыми сталкивается организация.

В рамках сессии генконференции делегация Беларуси примет участие в сопутствующих мероприятиях, посвященных деятельности ЮНЕСКО во всех сферах компетенции Организации: образования, науки, культуры, а также информации и коммуникации.

39-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО продлится до 14 ноября 2017 г.