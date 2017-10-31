Первые белорусско-сингапурские политические консультации состоялись 30 октября в Минске.

Белорусскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, сингапурскую – заместитель министра иностранных дел Питер Тан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, стороны обсудили широкий комплекс вопросов белорусско-сингапурских отношений: перспективы развития политического диалога и обмен визитами, расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической областях, интенсификацию взаимодействия по парламентской линии.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и сотрудничества в рамках международных организаций.