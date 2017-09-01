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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТУРЕЦКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ОЗНАКОМИЛАСЬ С УСЛОВИЯМИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В СЭЗ «ВИТЕБСК»
17:10 01.09.2017

Администрацию СЭЗ «Витебск» 31 августа посетила делегация, в которой присутствовал турецкий бизнесмен, представляющий компании разных сфер деятельности, а также руководитель проекта TURKBEL Business.

Как сообщает сайт свободной экономической зоны, на встрече в администрации турецкая делегация ознакомилась с условиями преференциального режима, которым сможет воспользоваться инвестор при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ «Витебск».

Еще одним предметом для обсуждения стала подготовка делового визита делегации Витебской области в Стамбул предварительно в октябре-ноябре текущего года и организация B2B переговоров заинтересованных лиц с турецкими компаниями во время визита.

Позже гости ознакомились с территорией первого сектора СЭЗ «Витебск», свободными земельными участками для реализации проектов, посетили два предприятия-резидента ООО «Альянспласт» и ООО «МОДЕРН ЭКСПО».

За первое полугодие 2017 года товарооборот резидентов СЭЗ «Витебск» с Турцией составил более 6 млн долларов США. Единственным экспортером является РУПТП «Оршанский льнокомбинат», который нарастил поставки продукции на турецкий рынок на 28%.
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