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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АНАТОЛИЙ КАЛИНИН ОБСУДИЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЧАЙНА МЕРЧАНТС ГРУП СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА
14:51 01.09.2017

Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин 1 сентября встретился с генеральным представителем Представительства Чайна Мерчантс Груп в Центральной Азии и странах Балтийского региона, членом совета директоров Чайна Мерчантс Груп, главным исполнительным директором СЗАО ”Компания по развитию индустриального парка“ Ху Чжэном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе встречи обсуждены вопросы развития Китайско-Белорусского индустриального парка ”Великий камень“.

Отмечено, что активная работа китайского представительства активизировали работу по регистрации новых резидентов в парке. В настоящее время уже имеется 18 компаний, изъявивших желание реализовать проекты в парке на сумму более 700 млн. долларов США. До конца года их количество может увеличиться до 23 компаний.

Создание инфраструктуры территории первоочередного этапа освоения парка, куда уже инвестировано почти 100 млн. долларов США, практически завершено, что, как отметил Ху Джен, создает условия для перехода к очередному важному этапу развития – активному возведению производственных объектов.

На сегодня в стадии завершения строительства находятся объекты логистического субпарка ЗАО ”Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания“, производства суперконденсаторов ООО ”Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развития“.

В ходе встречи также обсуждались дальнейшие шаги по созданию совместного строительно-проектного института, направленного на ускорение реализации инвестиционных проектов в парке. Стороны договорились завершить эту работу в 2017 году.

Анатолий Калинин отметил высокую степень взаимодействия и значительную работу, проведенную китайскими и белорусскими специалистами по завершению строительства первого знакового объекта белорусско-китайского парка – торгово-логистического субпарка Компании Чайна Мерчантс.
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