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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ВЫСТУПАЕТ ЗА АКТИВИЗАЦИЮ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ «ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА» И ЕС
12:44 01.09.2017

Беларусь выступает за активизацию торгово-экономического сотрудничества между государствами «Восточного партнерства» и Европейским союзом, сопряженность европейского и евразийского интеграционных процессов. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство» (ВП) и Вышеградской группы (ВГ), которая состоялась 31 августа в Будапеште (Венгрия).

В своем выступлении В. Макей подчеркнул важность наличия конкретных результатов «Восточного партнерства», включая разработку и реализацию конкретных проектов в рамках инициативы. Отметил необходимость сохранения неконфронтационного и конструктивного характера ВП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи главы делегаций обсудили вопросы проведения предстоящего саммита «Восточного партнерства» в ноябре 2017 года в Брюсселе, в том числе подготовки его декларации, а также тематику взаимодействия в области энергетической инфраструктуры и расширения финансового сотрудничества стран «Восточного партнерства» с Евросоюзом.

В мероприятии также приняли участие министр иностранных дел Эстонской Республики Свен Миксер (Эстония председательствует в Совете ЕС во второй половине 2017 года) и Европейский комиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан.

Гглава внешнеполитического ведомства Беларуси также провел встречу с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения взаимодействия в рамках региональных инициатив и международных организаций, а также наращивания двустороннего белорусско-венгерского торгово-экономического сотрудничества.

В рамках заседания глав МИД стран-участниц «Восточного партнерства» и Вышеградской группы состоялись также встречи В.Макея с министрами иностранных дел Украины, Польши, Грузии, других стран, в ходе которых обсужден ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.
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