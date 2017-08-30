Чувашия (Россия) заинтересована в развитии сотрудничества с МТЗ по всем возможным направлениям. Об этом заявил во время посещения Минского тракторного завода заместитель председателя Кабинета министров Чувашии – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», на переговорах с генеральным директором ОАО «МТЗ» Федором Домотенко речь, в частности, шла о расширении спектра взаимодействия и возможностях налаживания комплексного сотрудничества. Глава делегации российского региона отметил высокий уровень развития предприятия и надежность техники МТЗ.

«У нас работает много тракторов BELARUS. Мы их давно знаем и доверяем, а также заинтересованы в углублении взаимодействия с МТЗ, в том числе в области реализации совместных проектов и подготовки кадров», - сказал В. Аврелькин.

Глава чувашской делегации также отметил, что в сфере интересов российской автономии сегодня находятся вопросы создания сборочного производства белорусских тракторов и сервисного центра, открытия совместно с МТЗ учебных классов в вузах и учреждениях профессионально-технического образования Чувашии, готовящих кадры для агропромышленного комплекса.

Ф. Домотенко со своей стороны выразил готовность предприятия к расширению сотрудничества, уточнив, что старт новому комплексному взаимодействию может быть дан после заключения соответствующего двустороннего документа.

На встрече достигнута договоренность продолжить предметный диалог во время ответного визита в Чувашию генерального директора ОАО «МТЗ». Тогда же планируется скрепить подписями и меморандум о сотрудничестве.