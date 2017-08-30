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БЕЛАРУСЬ ВКЛЮЧЕНА В ЧИСЛО СТРАН, НА КОТОРЫЕ КОМПАНИЯ GILEAD SCINCES РАСПРОСТРАНИТ СОГЛАШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ ПО БОЛЕЕ НИЗКИМ ЦЕНАМ
10:50 01.09.2017

Беларусь включена в число стран, на которые биофармацевтическая компания Gilead Scinces распространит добровольные лицензионные соглашения на производство генерических лекарственных средств по более низким ценам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, это препараты для лечения ВИЧ-инфекции, содержащие тенофовир дизопроксил фумарат (TDF), тенофовир алафенамид (TAF), кобицистат (COBI) и элвитегравир (EVG).

Компания Gilead Sciences является давним партнером международной организации «Медицинский патентный пул» (Medicines Patent Pool – МРР). В настоящее время тринадцать партнеров по добровольным лицензионным соглашениям MPP разрабатывают и производят эти лекарственные средства как в виде монопрепапатов, так и в комбинации.

«MPP рад работать с долгосрочным партнером Gilead, чтобы расширить доступ к лечению лекарственными средствами, содержащими TDF, TAF, COBI и EVG для многих людей, живущих с ВИЧ», – сказал Грег Перри, исполнительный директор MPP.

В настоящее время Министерством здравоохранения ведутся переговоры с МРР по включению Республики Беларусь в добровольное лицензионное соглашение с компанией ViiV Healthcare по лекарственному средству Долутогравир (DTG).

МРР является поддерживаемой Организацией Объединенных Наций организацией общественного здравоохранения, которая работает над расширением доступа к лечению ВИЧ-инфекции, гепатиту С и лечению туберкулеза в странах с низким и средним уровнем дохода. Благодаря своей инновационной бизнес-модели МРР сотрудничает с фармацевтической промышленностью, гражданским обществом, международными организациями, группами пациентов и другими заинтересованными сторонами для определения приоритетов, прогнозирования и лицензирования необходимых лекарств и объединения интеллектуальной собственности в целях поощрения выпуска генерических лекарственных средств и разработки новых препаратов. На сегодняшний день МРР подписал соглашения с девятью держателями патентов на двенадцать антиретровирусных препаратов для ВИЧ, одну технологическую платформу по ВИЧ, для лечения туберкулеза и два противовирусных лекарственных средства против гепатита С. MPP финансируется ЮНИТЭЙД.
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