Парламентская делегация Судана во главе с председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером в рамках официального визита в Беларусь посетила Минский тракторный завод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», на встрече с генеральным директором ОАО «МТЗ» Федором Домотенко были рассмотрены возможные перспективы в сфере реализации совместных проектов. Предложение, в частности, было озвучено председателем Национальной ассамблеи Судана.

«Для нас очень важно развивать тесное сотрудничество. Это важно и в целом для Африки», - отметил И. Омер.

В свою очередь Ф. Домотенко пообещал в ближайшее время предметно изучить поступившее от суданской стороны предложение и рассмотреть целесообразность его воплощения для Минского тракторного завода.