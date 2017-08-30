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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕБРР НАМЕТИЛИ РЯД ШАГОВ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
09:48 01.09.2017
Посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник встретился 30 августа с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны констатировали позитивную динамику развития сотрудничества Беларуси с ЕБРР, обсудили ход реализации совместных проектов в различных сферах, включая транспортную инфраструктуру, банковский сектор, энергоэффективность, муниципальное хозяйство, поддержку малого и среднего бизнеса, а также наметили ряд шагов по дальнейшему развитию взаимодействия.
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