|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ЗАЯВКУ НА ЧЛЕНСТВО БЕЛАРУСИ В АЗИАТСКОМ БАНКЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
09:01 01.09.2017
Александр Лукашенко одобрил заявку на членство Беларуси в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Соответствующий указ № 312 он подписал 31 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на подписание заявки уполномочен Совет министров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
Курсы в банках
на 01.09.2017
Конвертация в банках
на 01.09.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте