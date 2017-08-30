МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ЗАЯВКУ НА ЧЛЕНСТВО БЕЛАРУСИ В АЗИАТСКОМ БАНКЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

09:01 01.09.2017 Александр Лукашенко одобрил заявку на членство Беларуси в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Соответствующий указ № 312 он подписал 31 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на подписание заявки уполномочен Совет министров.