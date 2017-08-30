|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ И СУДАН РАССМОТРЕЛИ ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
16:56 31.08.2017
Парламентская делегация Судана во главе с председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером в рамках официального визита в Беларусь посетила Минский тракторный завод.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», на встрече с генеральным директором ОАО «МТЗ» Федором Домотенко были рассмотрены возможные перспективы в сфере реализации совместных проектов. Предложение, в частности, было озвучено председателем Национальной ассамблеи Судана.
«Для нас очень важно развивать тесное сотрудничество. Это важно и в целом для Африки», - отметил И. Омер.
В свою очередь Ф. Домотенко пообещал в ближайшее время предметно изучить поступившее от суданской стороны предложение и рассмотреть целесообразность его воплощения для Минского тракторного завода.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
Курсы в банках
на 31.08.2017
Конвертация в банках
на 31.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте