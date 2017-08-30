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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КНИГА ПОЧТОВЫХ МАРОК БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛА СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ МАРОК
15:54 31.08.2017
РУП «Белпочта» приняло участие в конкурсном классе «Филателистическая литература» на Всемирной выставке марок, которая проходила 3-7 августа в Бандунге (Индонезия)
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, белорусский почтовый оператор представил книгу «Почтовые марки Республики Беларусь 2015 года». По итогам выставки экспонат удостоен наградного сертификата и серебряной медали.
Данная выставка проходила под патронажем Международной федерации филателии (FIP) и под эгидой Интер-Азиатской федерации филателии (FIAP).
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