МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КНИГА ПОЧТОВЫХ МАРОК БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛА СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ МАРОК

15:54 31.08.2017 РУП «Белпочта» приняло участие в конкурсном классе «Филателистическая литература» на Всемирной выставке марок, которая проходила 3-7 августа в Бандунге (Индонезия) Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, белорусский почтовый оператор представил книгу «Почтовые марки Республики Беларусь 2015 года». По итогам выставки экспонат удостоен наградного сертификата и серебряной медали. Данная выставка проходила под патронажем Международной федерации филателии (FIP) и под эгидой Интер-Азиатской федерации филателии (FIAP).