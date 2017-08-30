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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ SCRATCH CONFERENCE-2017 В БУДАПЕШТЕ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ РАБОТУ БЕЛОРУССКИХ УЧИТЕЛЕЙ
14:59 31.08.2017

На международной конференции Scratch Conference-2017 в Будапеште высоко оценили работу белорусских учителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, профессор Митчел Резник, руководитель исследовательской группы Lifelong Kindergarten Массачусетского технологического института, выразил благодарность в адрес белорусских учителей за помощь в обучении школьников Беларуси креативным возможностям программирования в среде Scratch.

Под его руководством исследовательская группа Lifelong Kindergarten создала любимую миллионами детей во всем мире среду программирования Scratch. Группа входит в состав всемирно известной Лаборатории коммуникаций Массачусетского технологического института – MIT Media Lab. Основателями лаборатории были Сеймур Пейперт и Марвин Минский.

На встрече М. Резника с белорусской делегацией учителя рассказали ему о развитии образовательного проекта по обучению школьников 2-6 классов навыкам программирования в среде Scratch, который в Беларуси реализуется совместно Парком высоких технологий и Министерством образования.

Также в ходе конференции состоялась рабочая встреча Митчела Резника и заместителя директора администрации Парка высоких технологий Александра Мартинкевича, в ходе которой были обсуждены планы на будущее и перспективы сотрудничества.

В этом году отмечается 10-летие создания Scratch. К юбилею сообщество Scratch приурочило ряд международных конференций: во Франции, Коста-Рике, Чили, Бразилии, Китае, а также Венгрии. Не осталась в стороне от этого движения и Беларусь. Организатором международной конференции Scratch Conference 2017 в Будапеште выступила компания-резидент Парка высоких технологий "ЭПАМ Системз".

Совместный образовательный проект Парка высоких технологий и Министерства образования Республики Беларусь "Программирование на языке Scratch" стартовал в 2016 году.

Целью проекта является формирование базовых представлений о языках программирования, алгоритмического и логического мышления у учащихся, формирование профориентационной направленности к получению в будущем профессий, связанных с ИТ.

В рамках пилотного инновационного проекта в 2016/2017 учебном году на базе 15 учреждений образования Гродненской и Витебской областей была внедрена и апробирована модель организации внеурочной проектной деятельности учащихся на I и II ступени общего среднего образования с использованием среды программирования Scratch.

Для преподавания программирования на языке Scratch при содействии Образовательного центра Парка высоких технологий были подготовлены 46 учителей, в том числе 23 учителя начальных классов. В 2016/2017 учебном году факультативные занятия посетили более 600 учащихся.
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