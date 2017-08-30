Делегация концерна «Беллегпром» в рамках визита 22-26 августа в Торонто провела ряд переговоров с представителями канадских бизнес-кругов и некоммерческих организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, во время встреч обсуждались возможные варианты развития сотрудничества между Беларусью и Канадой в сфере легкой промышленности.

В состав делегации вошли представители предприятий: ОАО «8 Марта», ОАО «Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка», РУПТП «Оршанский льнокомбинат».

Визит был организован концерном «Беллегпром» совместно с посольством Беларуси в Канаде и УП «Могилевское отделение БелТПП». В Канаде координацию визита осуществляла Канадская деловая ассоциация в России и Евразии CERBA.

CERBA – это независимая некоммерческая организация, которая способствует продвижению двусторонней торговли и инвестиций между Канадой и странами Евразии.

Делегация посетила выставку Apparel Textile Sourcing Canada (ATSC). ATSC – это главная и единственная международная выставка текстиля и одежды в Канаде.