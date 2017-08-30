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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ УЧЕНЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ СУДАНУ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НЕФТЕХИМИИ, А ТАКЖЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
11:25 31.08.2017
Руководство НАН Беларуси и члены парламентской делегации во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Судан Ибрагимом Ахмед Омером обсудили перспективы развития белорусско-суданского научно-технического сотрудничества между организациями НАН Беларуси и Судана.
На состоявшейся 30 августа встрече председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков предложил суданской стороне активизировать сотрудничество в области добычи и переработки полезных ископаемых, нефтехимии, а также агропромышленных технологий.
«Мы можем предложить Судану ряд новейших технологий в области сельского хозяйства, целый ряд сельскохозяйственных машин и комплексов для перестройки сельского хозяйства Судана на инновационный путь развития», – подчеркнул Владимир Гусаков.
В свою очередь председатель Национальной ассамблеи Республики Судан Ибрагим Ахмед Омер подтвердил, что сегодня Судан особенно заинтересован в белорусских инновациях в сфере сельского хозяйства, селекции растений, а также в новейших образцах сельскохозяйственных машин и механизмов. Интересуют суданскую сторону технологии в области добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики, укреплении материально-технической базы научных организаций, а также подготовке научных кадров высшей квалификации.
Председатель Президиума НАН Беларуси предложил в ближайшее время по итогам визита подготовить протокол по расширению научно-технического сотрудничества НАН Беларуси и Судана.
«Этот документ станет базой для широкого, многостороннего, взаимовыгодного сотрудничества между научными организациями Беларуси и Судана», - подчеркнул Владимир Гусаков.
Председатель Национальной ассамблеи Республики Судан Ибрагим Ахмед Омер поддержал это предложение.
В НАН Беларуси подготовлен перечень инновационных проектов для взаимовыгодного совместного сотрудничества белорусских и суданских ученых. Данный перечень передан суданской стороне.
В ходе визита гости также ознакомились с постоянно действующей выставкой НАН Беларуси «Достижения отечественной науки – производству». В дальнейшей программе визита – посещение РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» и РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, визит стал продолжением диалога о расширении научно-технического сотрудничества Беларуси и Судана. 7 августа 2017 года НАН Беларуси посетила делегация Республики Судан во главе с министром высшего образования и научных исследований Республики Судан госпожой Сумая Мохамед Ахмед Абукашва. 9 августа 2017 года после посещения государственного учреждения образования «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси» делегацией Республики Судан и проведенных переговоров ректором Института Игорем Ганчеренком были подписаны с ректорами трех ведущих университетов Судана (Бахри, Эльнилиана, Кассалы) три договора о сотрудничестве в сфере развития высшего образования, подготовки научных кадров и академической мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов.
В настоящее время в адрес министра высшего образования и научных исследований Республики Судан направлено письмо с предложением рассмотреть возможность рабочего визита делегации НАН Беларуси для детального обсуждения и формирования предложений по реализации совместных проектов.
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