Беларусь и Польша должны увеличить товарооборот до $3 млрд. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый на встрече с делегацией Польши во главе с вице-Маршалом Сейма Рышардом Терлецким.

"Как руководитель белорусской части совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству могу сказать, что на каком-то этапе мы забуксовали. Товарооборот в $3 млрд или более - это уровень, на который мы должны выходить, - отметил Михаил Русый. - Хотел бы поблагодарить польских коллег за то, что в последние годы нам удалось сделать шаг вперед в решении целого ряда проблем".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, по итогам 2016 года товарооборот составил $2 млрд, в первом полугодии 2017-го - $1 млрд 189 млн (темп роста - 110,7%). Основные позиции экспорта из Беларуси в Польшу - нефтепродукты, калийные удобрения, плиты ДСП, необработанные лесоматериалы, минеральные удобрения; из Польши в Беларусь - яблоки, томаты, молоко и сливки, лекарства и др.

Вице-премьер выразил готовность расширять сотрудничество с Польшей по различным направлениям.

"Для Беларуси Польша является надежным и очень важным торговым партнером. Мы заинтересованы в создании наукоемких, высокотехнологичных производств, внедрении европейских стандартов. Такая работа уже ведется, но многое еще предстоит сделать", - считает он.

В первом полугодии среди стран-инвесторов в белорусскую экономику Польша находилась на 4-м месте после России, Великобритании и Кипра. Были привлечены польские инвестиции в размере $151,88 млн (темп роста - 139%).

"Компании из Польши реализуют ряд важных инвестпроектов по выпуску мебели, стройматериалов, производству оборудования для супермаркетов, хорошо зарекомендовали себя польские строительные компании. Будут создаваться все условия, чтобы данный бизнес развивался. Полагаю, что Польша может войти в тройку лидеров по инвестициям в Беларуси", - добавил Михаил Русый.

Рышард Терлецкий отметил, что, хотя Польша и Беларусь являются членами разных союзов (ЕС и ЕАЭС), для соседей очень важно развивать взаимовыгодное сотрудничество, которое будет приносить пользу двух народам.

"За последний год многое произошло, появились новые проекты, новые инвестиции, мы получаем позитивные сигналы. Конечно, мы можем сделать еще очень многое", - сказал он.