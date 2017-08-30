ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛАРУСИ ПРОШЛА В МОЗАМБИКЕ
09:52 31.08.2017

В рамках Национальной экспозиции Беларуси на международной выставке в Мозамбике FACIM-2017 директор Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Роман Соболев 30 августа провел презентацию производственного и экспортного потенциала нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в мероприятии приняли участие представители органов государственного управления Мозамбика и деловых кругов.

В тот же день Р. Соболев встретился с заместителем министра промышленности и торговли Мозамбика Рагендром Соуза. Стороны обсудили развитие двусторонней торговли, перспективы реализации совместных коммерческих проектов.

Состоялась встреча с руководством управления Европы и Америки Министерства иностранных дел и сотрудничества Мозамбика. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, возможность проведения в 2018 году в Мапуту второго заседания совместной межправительственной комиссии.

Белорусская делегация провела также переговоры с руководством и членами Конфедерации деловых сообществ Мозамбика. Представители деловых кругов Беларуси и Мозамбика рассмотрели пути налаживания экономических связей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2017
валюта курс
EUR 2.3108
USD 1.9335
RUB 3.2932
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3108 -0.0035
USD 1.9335 +0.0099
RUB 3.2932 +0.0089
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2940 2.3010
USD 1.9330 1.9350
RUB 3.2920 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1920
EUR/RUB 69.5000 69.9986
USD/RUB 58.5000 58.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте