В рамках Национальной экспозиции Беларуси на международной выставке в Мозамбике FACIM-2017 директор Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Роман Соболев 30 августа провел презентацию производственного и экспортного потенциала нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в мероприятии приняли участие представители органов государственного управления Мозамбика и деловых кругов.

В тот же день Р. Соболев встретился с заместителем министра промышленности и торговли Мозамбика Рагендром Соуза. Стороны обсудили развитие двусторонней торговли, перспективы реализации совместных коммерческих проектов.

Состоялась встреча с руководством управления Европы и Америки Министерства иностранных дел и сотрудничества Мозамбика. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, возможность проведения в 2018 году в Мапуту второго заседания совместной межправительственной комиссии.

Белорусская делегация провела также переговоры с руководством и членами Конфедерации деловых сообществ Мозамбика. Представители деловых кругов Беларуси и Мозамбика рассмотрели пути налаживания экономических связей.