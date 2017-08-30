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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛАРУСИ ПРОШЛА В МОЗАМБИКЕ
09:52 31.08.2017
В рамках Национальной экспозиции Беларуси на международной выставке в Мозамбике FACIM-2017 директор Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Роман Соболев 30 августа провел презентацию производственного и экспортного потенциала нашей страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в мероприятии приняли участие представители органов государственного управления Мозамбика и деловых кругов.
В тот же день Р. Соболев встретился с заместителем министра промышленности и торговли Мозамбика Рагендром Соуза. Стороны обсудили развитие двусторонней торговли, перспективы реализации совместных коммерческих проектов.
Состоялась встреча с руководством управления Европы и Америки Министерства иностранных дел и сотрудничества Мозамбика. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, возможность проведения в 2018 году в Мапуту второго заседания совместной межправительственной комиссии.
Белорусская делегация провела также переговоры с руководством и членами Конфедерации деловых сообществ Мозамбика. Представители деловых кругов Беларуси и Мозамбика рассмотрели пути налаживания экономических связей.
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