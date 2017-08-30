МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

УТВЕРЖДЕН МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ БЕЛАРУСИ И ИСПАНИИ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ПРОМЫШЛЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:30 31.08.2017 Постановлением Совета министров № 657 от 29 августа 2017 г. утвержден меморандум между правительствами Беларуси и Испании об экономическом и промышленном сотрудничестве, подписанный в Мадриде 13 июня 2017 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума.