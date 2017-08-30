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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УТВЕРЖДЕН МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ БЕЛАРУСИ И ИСПАНИИ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ПРОМЫШЛЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:30 31.08.2017
Постановлением Совета министров № 657 от 29 августа 2017 г. утвержден меморандум между правительствами Беларуси и Испании об экономическом и промышленном сотрудничестве, подписанный в Мадриде 13 июня 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума.
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