Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство» (ВП) и Вышеградской группы (ВГ), которая 31 августа состоится в Будапеште (Венгрия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи будут обсуждены вопросы регионального взаимодействия стран-участниц ВП и ВГ, включая подготовку саммита «Восточного партнерства» 24 ноября 2017 г. в Брюсселе (Бельгия).

В рамках мероприятия запланирована встреча В. Макея с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, руководителями внешнеполитических ведомств других стран.