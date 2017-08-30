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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ СТРАН-УЧАСТНИЦ ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ И «ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА»
09:05 31.08.2017
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство» (ВП) и Вышеградской группы (ВГ), которая 31 августа состоится в Будапеште (Венгрия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи будут обсуждены вопросы регионального взаимодействия стран-участниц ВП и ВГ, включая подготовку саммита «Восточного партнерства» 24 ноября 2017 г. в Брюсселе (Бельгия).
В рамках мероприятия запланирована встреча В. Макея с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, руководителями внешнеполитических ведомств других стран.
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