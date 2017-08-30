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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА ВСТРЕЧЕ В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛОРУССКО-АМЕРИКАНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
16:36 30.08.2017
30 августа в Министерстве экономики состоялась встреча заместителя министра экономики Павла Утюпина с Временным Поверенным в делах США в Республике Беларусь Робертом Райли.
В ней также приняли участие директор Департамента по предпринимательству Петр Арушаньянц, сотрудники Министерства экономики и посольства США в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на встрече состоялось обсуждение актуальных вопросов развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь, а также планов правительства по дальнейшему совершенствованию деловой среды для развития малых и средних предприятий.
Также стороны обсудили перспективы белорусско-американского инвестиционного взаимодействия в рамках реализации совместных проектов и программ.
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