30 августа в Министерстве экономики состоялась встреча заместителя министра экономики Павла Утюпина с Временным Поверенным в делах США в Республике Беларусь Робертом Райли.

В ней также приняли участие директор Департамента по предпринимательству Петр Арушаньянц, сотрудники Министерства экономики и посольства США в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на встрече состоялось обсуждение актуальных вопросов развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь, а также планов правительства по дальнейшему совершенствованию деловой среды для развития малых и средних предприятий.

Также стороны обсудили перспективы белорусско-американского инвестиционного взаимодействия в рамках реализации совместных проектов и программ.