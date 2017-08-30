Временный поверенный в делах Беларуси при ООН Ирина Величко принимает участие во второй регулярной сессии Исполнительного совета структуры «ООН-женщины», которая проходит 29-30 августа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках заседания И.Величко проинформировала участников сессии о представлении Беларусью на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в июле 2017 года добровольного доклада о выполнении целей устойчивого развития. Представитель Беларуси подчеркнула, что в докладе уделено внимание вопросам гендерного равенства.

В ходе выступления белорусский дипломат сделала ряд предложений относительно нового Стратегического плана «ООН-женщины» на 2018-2021 годы. В частности, И. Величко предложила в рамках повышения экономической роли женщин содействовать вовлечению женщин в предпринимательство как одно из самых эффективных способов повысить доступ женщин к достойной работе и снизить разрыв в доходах между мужчинами и женщинами.

Белорусский дипломат отметила, что «ООН – женщины» должна занимать более видимую роль на страновом уровне не только в странах, в которых реализуется соответствующие проекты по линии «ООН – женщины», но и в странах, где гендерное равенство существенно продвинуто, с целью обмена успешным опытом по этому вопросу и его применения в других странах.

И. Величко также призвала к активному участию руководства ООН в национальных инициативах и привлекла внимание международного сообщества к региональной конференции по выполнению ЦУР, которую планируется провести в Беларуси в 2018 году с участием национальных координаторов.