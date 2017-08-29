Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович и министр иностранных дел Египта Самех Шукри обсудили 28 августа перспективные направления развития сотрудничества в разных областях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, рассматривалось взаимодействие в сфере торговли, инвестиций, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, энергетики, туризма, науки и иных областях, подчеркнута необходимость достижения поставленной главами Беларуси и Египта цели по взаимному товарообороту в 500 млн долларов.

Стороны отметили динамичный характер развития двусторонней торговли в 2017 году, связанный с реализацией договоренностей, достигнутых по итогам визита в Египет Александра Лукашенко в январе текущего года. Так, уже за 5 месяцев 2017 г. импорт товаров из Египта в Беларусь превысил показатели за 2016 год и составил 15,1 млн долларов (против 14,5 млн долларов).

Особое внимание было уделено вопросам подписания парафированной В. Колтовичем и министром торговли и промышленности Египта Тареком Кабилем 25 мая 2017 г. комплексной программы («Дорожной карты») развития сотрудничества между Беларусью и Египтом в 2017-2018 годах, а также промышленной кооперации (прежде всего создания и деятельности в Египте предприятий по сборке белорусских тракторов, грузовых автомобилей, автодорожной техники и дизельных двигателей).