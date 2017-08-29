Сотрудничество ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) с металлопроизводителями РФ обсуждалось 24 августа с президентом Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александром Романовым в рамках его визита в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе встречи с главой РСПМ обсуждено участие БУТБ в очередной Международной промышленной выставке «Металл-Экспо'2017», которая пройдет под эгидой РСПМ в Москве 14-17 ноября. Достигнута договоренность о включении в деловую программу выставки обучающего семинара, в ходе которого специалистам сбытовых служб ведущих производителей металлургической продукции будут продемонстрированы основные принципы работы электронных торговых площадок БУТБ. Данное мероприятие планируется провести на базе представительства БУТБ в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ.

Кроме того, А. Романов предложил представителю биржи выступить 13 ноября с докладом на 20-ой Международной конференции «Российский рынок металлов», которая откроет выставку «Неделя металлов в Москве».

Также рассматривается возможность участия представителей РСПМ в круглом столе, который предполагается организовать совместно с Деловым союзом Евразии Челябинской области в Челябинске (Россия) в октябре 2017 г. В этой связи прорабатывается вопрос включения в программу мероприятия посещения таких лидеров металлургической отрасли России, как ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» или ПАО «Мечел» для обсуждения перспектив сотрудничества в сфере биржевой торговли.

Помимо этого, участники встречи обсудили организационные вопросы запланированной на 29-30 марта 2018 г. деловой поездки членов РСПМ в Минск для участия в круглом столе «Рынок черных и цветных металлов Республики Беларусь», а также достигнута договоренность об информировании участников конференций, организуемых РСПМ до конца 2017 г., о возможностях приобретения недвижимого имущества и земельных участков на электронных торгах, проводимых на ЭТП «БУТБ-Имущество».

Данная информация может представлять интерес для более 2,5 тыс. топ-менеджеров компаний-производителей, поставщиков, переработчиков и потребителей металлопродукции из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, которые ежегодно посещают конференции РСПМ. В сентябре-декабре 2017 г. планируется провести 5 таких конференций в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре.

Следует отметить, что в 2017 г. сотрудничество БУТБ с российскими металлопроизводителями значительно активизировалось, о чем свидетельствует рост объемов и количества совершаемых сделок, а также аккредитация на бирже новых участников из России. Так, по результатам круглого стола «Рынок производства и потребления черных и цветных металлов в Республике Беларусь» (Брест, 13-14 апреля 2017 г.) участниками биржевых торгов стали 10 российских компаний, среди которых ООО «Королевский трубный завод», ООО «ПКФ «АВАНГАРД», ООО «ТД «ИЛЕКО».

Сотрудничество БУТБ и РСПМ способствует аккредитации на биржевой площадке крупных поставщиков черного и цветного металлопроката. В торгах на постоянной основе участвуют такие крупные предприятия-члены РСПМ, как ООО «Реверсметаллгрупп», ЗАО «ПКП «Ростехком», ООО «Континенталь», ООО «А-ГРУПП», ООО «МечелСервисБел», ООО «Инвестпромснаб», «ОМК–Сталь» и др. За период 2016-2017 гг. (по состоянию на 25 августа 2017 г.) на биржевых торгах реализовано более 640 тыс. т черного и около 8 тыс. т цветного металлопроката. Сумма биржевых сделок, совершенных компаниями-резидентами России, в первом полугодии 2017 г. составила 14,92 млн долларов США.