Председатель белорусской части совместной белорусско-суданской комиссии по сотрудничеству, министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик и председатель суданской части этой комиссии, министр нефти и газа Судана Осман Абдельрахман подписали 29 августа дорожную карту развития сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго Беларуси, в ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили текущее состояние, перспективы развития, а также возможные варианты активизации белорусско-суданского сотрудничества в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, в других сферах.

Переговоры подтвердили интерес суданской стороны к сотрудничеству с Беларусью в области промышленности, строительства, сельского хозяйства, а также в сфере организации поставок белорусской автотракторной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники.

Судан также интересует проработка возможных вариантов участия белорусской стороны в реализации проектов в сфере нефтехимии и энергетики; подготовка и обучение суданских специалистов в различных сферах.

Кроме того, на встрече обсуждался график намечаемых белорусско-суданских мероприятий и визитов.