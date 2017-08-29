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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЧЕБОКСАРСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБДУМАЕТ ЗАКУПКУ НОВОГО ТРАНСПОРТА В БЕЛАРУСИ
18:33 29.08.2017
Руководство МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» отправилось с официальным визитом в Беларусь, чтобы обдумать предстоящую покупку нового транспорта.
Как сообщает сайт «Мой город Чебоксары», руководство троллейбусного управления планирует провести встречи с белорусской стороной, чтобы проинформировать ее о проводимых в Чебоксарах тендерах по закупке троллейбусов.
В течение ближайших десяти лет город планирует приобретать по 25 новых троллейбусов для ЧТУ, чтобы полностью обновить подвижной состав. Кроме того, рассматривается возможность закупки электробусов, которые в канун Дня города были протестированы в Чебоксарах.
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