Руководство МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» отправилось с официальным визитом в Беларусь, чтобы обдумать предстоящую покупку нового транспорта.

Как сообщает сайт «Мой город Чебоксары», руководство троллейбусного управления планирует провести встречи с белорусской стороной, чтобы проинформировать ее о проводимых в Чебоксарах тендерах по закупке троллейбусов.

В течение ближайших десяти лет город планирует приобретать по 25 новых троллейбусов для ЧТУ, чтобы полностью обновить подвижной состав. Кроме того, рассматривается возможность закупки электробусов, которые в канун Дня города были протестированы в Чебоксарах.