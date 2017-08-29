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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО И АВИАСООБЩЕНИЯ БЕЛАРУСИ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ РАССМОТРЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ 29 АВГУСТА
18:07 29.08.2017
Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол 29 августа встретился с председателем Херсонской областной государственной администрации Андреем Гордеевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Украине, в ходе встречи обсуждены вопросы развития торгово-экономического, делового и регионального сотрудничества, а также возможность проведения совместных мероприятий в гуманитарной сфере.
Также рассмотрены проекты развития водного и авиационного сообщений, дорожной инфраструктуры области при участии белорусских компаний.
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