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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОЧЕРЕДНУЮ БЕЛОРУССКУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ПРИМУТ НА 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН
17:18 29.08.2017
Заместитель начальника управления международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Беларуси Николай Овсянко 29 августа представил в ходе пленарного заседания Конференции ООН по разоружению исходный проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МИД, резолюция направлена на продвижение идеи предотвращения гонки вооружений и создание механизма разоружения, который может быть запущен в случае критической ситуации.
Беларусь традиционно выступает автором этой резолюции и на трехгодичной основе вносит ее на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Принятие очередной белорусской резолюции состоится в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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