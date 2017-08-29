Заместитель начальника управления международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Беларуси Николай Овсянко 29 августа представил в ходе пленарного заседания Конференции ООН по разоружению исходный проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МИД, резолюция направлена на продвижение идеи предотвращения гонки вооружений и создание механизма разоружения, который может быть запущен в случае критической ситуации.

Беларусь традиционно выступает автором этой резолюции и на трехгодичной основе вносит ее на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Принятие очередной белорусской резолюции состоится в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.