В Беларуси с 28 по 30 августа с рабочим визитом находится официальная делегация Чувашии. Среди участников – министр экономического развития, промышленности и торговли, министр сельского хозяйства, министр транспорта и дорожного хозяйства, руководители крупных концернов и бизнес-сообществ российского региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве промышленности, министр промышленности Беларуси Виталий Вовк и заместитель председателя Кабинета министров Чувашии – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин подписали протокол по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей.

В рамках визита в Минпроме состоялось Х заседание рабочей группы по расширению сотрудничества Беларуси и Чувашии. На переговорах были рассмотрены вопросы перспективного взаимодействия по ряду направлений: в легкой и пищевой промышленности, в сфере сельского хозяйства и продовольствия, строительства, потребительской кооперации, спорта и туризма.

Во время официального визита членов делегации из Чувашии ознакомят с работой ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Белкоммунмаш», ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» и другими.

В январе-июне 2017 года товарооборот Беларуси с Чувашией (Россия) составил 58,4 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 20,6%.

экспорт – 36,5млн долларов, увеличился на 7,3%, импорт – 21,9 млн долларов, увеличился на 52,9%. Сальдо положительное – 14,6 млн долларов.

Основу экспорта составили поставки инсектицидов, гербицидов, автомобилей грузовых, трансформаторов электрических, соединений, содержащих функциональную карбоксамидную группу, машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов, масла сливочного, соединений гетероциклических, содержащих атомы азота, частей и принадлежностей к станкам, аппаратуры для управления электрическим током на напряжение не более 1000 В.

По линии Министерства промышленности основное сотрудничество в сферах поставок собственной продукции в Чувашию и импорта продукции российских организаций осуществляется такими предприятиями, как: ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МТЗ», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Бобруйскагромаш» и другими.

В статистическом виде товарооборот организаций Министерства промышленности представлен ростом на 95,9% и составляет по итогам первого полугодия 2017 года 4,1 млн долл. США.