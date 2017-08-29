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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА СВЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ В БРЯНСКЕ
14:44 29.08.2017
Белорусские предприятия представили свою продукцию на «Свенской ярмарке-2017», которая прошла 25-26 августа в Брянске (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, белорусскую продукцию на ярмарке представили предприятия легкой промышленности, сельхозпереработки, общественного питания, сферы услуг из Минска, Могилева, Жлобина, Кобрина, Гомеля, Мозыря, Витебска и других городов республики.
Представители белорусского бизнеса приняли активное участие в различных мероприятиях на презентационных, концертных и интерактивных площадках.
В этом году в ярмарке приняли участие 120 тысяч человек и более двух тысяч предприятий.
По итогам работы в первом полугодии 2017 г. товарооборот Беларуси и Брянской области составил 330,5 млн долларов и увеличился на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
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