Белорусские предприятия представили свою продукцию на «Свенской ярмарке-2017», которая прошла 25-26 августа в Брянске (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, белорусскую продукцию на ярмарке представили предприятия легкой промышленности, сельхозпереработки, общественного питания, сферы услуг из Минска, Могилева, Жлобина, Кобрина, Гомеля, Мозыря, Витебска и других городов республики.

Представители белорусского бизнеса приняли активное участие в различных мероприятиях на презентационных, концертных и интерактивных площадках.

В этом году в ярмарке приняли участие 120 тысяч человек и более двух тысяч предприятий.

По итогам работы в первом полугодии 2017 г. товарооборот Беларуси и Брянской области составил 330,5 млн долларов и увеличился на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.