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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ВСЕРЬЕЗ НАСТРОЕНА НА УСПЕШНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ С СУДАНОМ - ЛУКАШЕНКО
14:18 29.08.2017

Беларусь всерьез настроена на успешное воплощение совместных проектов с Суданом. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 августа на встрече с председателем Национальной ассамблеи Судана Ибрагимом Омером.

По его словам, в настоящее время уровень белорусско-суданского межгосударственного взаимодействия возрос, за последние полгода визиты в Хартум осуществили белорусские делегации самого высокого уровня. Были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах энергетики, нефти и газа, природных ресурсов и геологии, сельского хозяйства, деревообработки, легкой промышленности, строительства и межбанковского сотрудничества.

"Это был этап определения совместных проектов и предметного обсуждения путей их реализации, который можно считать завершенным. Сейчас очень важно незамедлительно приступать к выполнению намеченных планов, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Беларусь всерьез настроена на успешное воплощение совместных проектов с Суданом в указанных сферах. Мы рассчитываем, что у руководства вашей страны аналогичный подход и эти планы получат поддержку суданских парламентариев".

Он отметил, что для суданской делегации, в которую помимо парламентариев входят представители правительства и деловых кругов, подготовлена насыщенная программа, которая включает в себя как встречи с официальными лицами Беларуси, так и посещение основных промышленных, сельскохозяйственных и научно-производственных площадок.

"Мы надеемся, что в ходе знакомства с Беларусью вы сможете в полной мере ощутить экономический, промышленный, научный и культурный потенциал нашей страны. Уверен, что ваш нынешний визит в Минск откроет новые перспективы белорусско-суданского взаимодействия", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что неоднократно обращал внимание руководителей белорусских министерств, регионов, предприятий на необходимость тщательной проработки путей активизации взаимодействия с Суданом. "При этом необходимо, чтобы наши конструктивные политические отношения отразились в конкретных результатах торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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