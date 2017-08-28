ФБР и Следственный комитет Беларуси будут сотрудничать в борьбе с киберпреступлениями. Это было отмечено на состоявшейся 28 августа встрече председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича с представителем Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки по правовым вопросам Йоханнесом Ван Ден Хугеном, Временным поверенным в делах США в Республике Беларусь Робертом Райли, сотрудниками посольства Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, Иван Носкевич поблагодарил представителя ФБР за оказываемую американской стороной помощь при расследовании уголовных дел и отметил важность международного сотрудничества в деятельности правоохранительных органов двух стран при раскрытии и расследовании различного рода преступлений, особенно в области высоких технологий.

Представитель Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки по правовым вопросам Йоханнес Ван Ден Хуген заверил в обеспечении необходимого содействия при организации исполнения запросов белорусских коллег об оказании правовой помощи по уголовным делам.

Участники встречи обсудили возможные формы и методы укрепления двустороннего взаимодействия в уголовно-правовой сфере деятельности Следственного комитета Республики Беларусь и Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки. Среди направлений взаимодействия были отмечены: борьба с преступлениями в сфере торговли людьми, нарушениями прав интеллектуальной собственности, организованной преступностью, наркотрафиком и др.