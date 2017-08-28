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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУДИЛИ ПРОРАБОТКУ НОВЫХ И РЕАЛИЗАЦИЮ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
09:02 29.08.2017
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Египта Самех Шукри обсудили 28 августа в Минске развитие белорусско-египетского взаимодействия по широкому спектру направлений, сотрудничество в политической, торгово-экономической, научной и образовательной сферах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на встрече особое внимание уделено проработке новых и реализации уже существующих совместных проектов в сфере промышленной кооперации.
«Мы обсудили вопросы реализации «Дорожной карты» нашего сотрудничества на 2017 – 2018 годы, которая была парафирована некоторое время назад сопредседателями нашей совместной комиссии. Мы рассчитываем подписать этот документ в ходе предстоящего визита Президента Египта в Республику Беларусь. Мы обсудили также некоторые вопросы, связанные с ситуацией в нашем регионе, некоторые вопросы, связанные с взаимодействием Беларуси и Египта в различных международных организациях», - заявил Владимир Макей журналистам по итогам встречи.
Кроме того, рассмотрены вопросы совершенствования договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия. В этом контексте белорусская сторона подтвердила поддержку Египта в переговорах по заключению соглашения о создании зоны свободной торговли между государствами-членами ЕАЭС и Египтом, которое станет важным компонентом двустороннего экономического сотрудничества.
Состоялся также открытый обмен мнениями о ситуации в регионах Ближнего Востока и Восточной Европы.
Министр иностранных дел Беларуси принял приглашение своего египетского коллеги посетить Египет с ответным визитом.
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