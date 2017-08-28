Министерство промышленности Беларуси совместно с ГУО «Кадры индустрии» и компания Siemens PLM Software провели расширенный семинар «Технологии цифровой трансформации в промышленности» для руководителей предприятий отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, на мероприятии ведущие аналитики и менеджеры компании Siemens PLM Software постарались максимально ясно разъяснить подходы к технологиям цифровой трансформации, значение «Индустрии 4.0», а также поделиться опытом применения этих технологий.

В рамках обсуждения были рассмотрены вопросы драйверов технологических перемен и условий конкурентоспособности экономики, влияние «Индустрии 4.0» на процессы разработки, производства и обслуживания техники, взаимодействие инженерных подразделений на основе 3D модели на этапах разработки и эксплуатации продукта, организации процессов создания и сопровождения электронной модели изделия.

«Сегодня мир живет в эпоху перехода от третей к четвертой промышленной революции, характеризующейся сочетанием многочисленных технологий. Это несет преобразования во всем мире: в проектировании, производстве, маркетинге, продажах. Как следствие, возникает огромная потребность в новых технологиях, методах и подходах», - подчеркнул министр промышленности Виталий Вовк.

В семинаре приняли участие представители ГКНТ, Государственного комитета по стандартизации, Национальной академии наук Беларуси, руководители ведущих организаций отрасли.