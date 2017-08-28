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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И УЧЕБЫ ДЕТЕЙ ИЗ СИРИИ В БЕЛАРУСИ
14:16 28.08.2017
Александр Лукашенко предложил разработать программу отдыха, оздоровления и учебы детей из Сирии в Беларуси. Об этом он заявил 28 августа на встрече с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой аль-Кадери.
"Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси. Может, это будет сотня, может, пятьсот человек, может, тысяча. Главное, чтобы мы заранее спланировали и смогли пригласить ваших детишек для отдыха, оздоровления, а потом, возможно, и для учебы в Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на встрече присутствовали сирийские дети, которые две недели отдыхали в Беларуси.
В свою очередь Рима аль-Кадери приветствовала инициативу Александра Лукашенко по разработке программы отдыха, оздоровления и учебы сирийских детей в Беларуси.
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