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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДСТВО КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» И ДЕЛЕГАЦИЯ СУДАНА ОБСУДЯТ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ МЕБЕЛИ В АФРИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
13:42 28.08.2017
Представители делегации Национальной ассамблеи Судана встретятся с руководством концерна «Беллесбумпром» и ознакомятся с образцами белорусской мебели.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, во время встречи планируется обсудить вопросы поставки белорусской мебели в Судан (первый контракт ОАО «Слониммебель» с суданским потребителем уже заключен), а также возможные варианты промышленной кооперации и подготовки кадров в Беларуси для суданских деревообрабатывающих производств и ряд других вопросов.
Часть делегации во главе с министром нефти и газа Судана Османом Абдельрахманом встретится с председателем концерна «Беллесбумпром» Юрием Назаровым, директорами мебельных предприятий концерна и ознакомится с продукцией ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» в фирменном торговом центре производителя в п. Щомыслица.
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