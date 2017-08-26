Представители делегации Национальной ассамблеи Судана встретятся с руководством концерна «Беллесбумпром» и ознакомятся с образцами белорусской мебели.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, во время встречи планируется обсудить вопросы поставки белорусской мебели в Судан (первый контракт ОАО «Слониммебель» с суданским потребителем уже заключен), а также возможные варианты промышленной кооперации и подготовки кадров в Беларуси для суданских деревообрабатывающих производств и ряд других вопросов.

Часть делегации во главе с министром нефти и газа Судана Османом Абдельрахманом встретится с председателем концерна «Беллесбумпром» Юрием Назаровым, директорами мебельных предприятий концерна и ознакомится с продукцией ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» в фирменном торговом центре производителя в п. Щомыслица.