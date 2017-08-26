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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ БЕЛАРУСИ, РОССИИ И ЛИТВЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПОСТАВОК РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
12:40 28.08.2017

По инициативе Россельхознадзора 24 августа в Минске прошло совещание по вопросу прослеживаемости поставок растительной продукции от момента ее ввоза на территорию Евросоюза, оформлением в Беларуси и дальнейшего реэкспорта в Россию.

Совещание было организовано директором Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александром Пискуном, от Россельхознадзора в нем приняла участие начальник Управления фитосанитарного надзора и семенного контроля Ирина Андреевская, от Литвы – заведующая фитосанитарным отделом Государственной службы по растениеводству Министерства сельского хозяйства Литвы Раса Житкувене.

Как сообщает Россельхознадзор, в начале совещания И. Андреевская выразила обеспокоенность случаями выявления запрещенной к ввозу продукции в поставках подкарантинной продукции из Беларуси в сопровождении реэкспортных сертификатов оформленных на основании литовских реэкспортных сертификатах на территорию России. И предоставила пакеты документов по таким нарушениям.

Р. Житкувене рассказала о системе контроля за подкарантинной продукцией поступающей с территории Евросоюза, а также о процедуре сертификации такой продукции, предназначенной для России и Беларуси. Особое внимание необходимо уделить мероприятиям по осуществлению проверки подлинности фитосанитарных сертификатов стран происхождения продукции и мерам, которые принимаются к нарушителям.

В свою очередь А. Пискун пояснил порядок контроля и оформления реэкспортных сертификатов на подкарантинную продукцию в Беларуси на торгово-логистических центрах, и других местах. Отметил, что обязательно проводится работа по авторизации фитосанитарных и реэкспортных сертификатов перед отправкой подкарантинной продукции в Россию. Затем проинформировал, что за первое полугодие 2017 года было выявлено 83 поддельных сертификата, и пообещал разобраться по представленным случаям выявления запрещенной к ввозу продукции и в ближайшее время сообщить в Россельхознадзор о результатах.

Одновременно А. Пискун проинформировал о применении в Беларуси бланков фитосанитарных сертификатов со степенями защиты и передал оригинал бланка для использования в работе представителю Россельхознадзора.
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