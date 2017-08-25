Куба заинтересована в сотрудничестве с учеными НАН Беларуси в области биомедицины, микробиологии, защите почв и нанотехнологиях. Это отметил заместитель министра науки, технологий и природных ресурсов Кубы Данило Алонсо Медерос на переговорах 25 августа с руководством НАН Беларуси.

Как отметил в ходе встречи председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, НАН Беларуси придает особое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Кубой.

«У вас имеется значительный научный потенциал. Наука Кубы активно развивается. Многие научные интересы Беларуси и Кубы совпадают. Но наше сотрудничество является недостаточным», подчеркнул Владимир Гусаков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, Владимир Гусаков также выразил пожелание активизировать сотрудничество также в космосе, в области беспилотных авиационных комплексов, электротранспорта, информационных технологий, производства новейших лекарственных препаратов, подготовке научных кадров высшей квалификации.