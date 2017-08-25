|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КУБА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УЧЕНЫМИ НАН БЕЛАРУСИ В ОБЛАСТИ БИОМЕДИЦИНЫ, МИКРОБИОЛОГИИ, ЗАЩИТЕ ПОЧВ И НАНОТЕХНОЛОГИЯХ
10:45 28.08.2017
Куба заинтересована в сотрудничестве с учеными НАН Беларуси в области биомедицины, микробиологии, защите почв и нанотехнологиях. Это отметил заместитель министра науки, технологий и природных ресурсов Кубы Данило Алонсо Медерос на переговорах 25 августа с руководством НАН Беларуси.
Как отметил в ходе встречи председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, НАН Беларуси придает особое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Кубой.
«У вас имеется значительный научный потенциал. Наука Кубы активно развивается. Многие научные интересы Беларуси и Кубы совпадают. Но наше сотрудничество является недостаточным», подчеркнул Владимир Гусаков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, Владимир Гусаков также выразил пожелание активизировать сотрудничество также в космосе, в области беспилотных авиационных комплексов, электротранспорта, информационных технологий, производства новейших лекарственных препаратов, подготовке научных кадров высшей квалификации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2017
Курсы в банках
на 28.08.2017
Конвертация в банках
на 28.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте