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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОДПИСАНЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ КОНТРАКТЫ МЕЖДУ СП ОАО «СПАРТАК», ХОЛДИНГОМ «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» И КРУПНЫМИ ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ ГОНКОНГА
09:05 28.08.2017

Коллективная экспозиция белорусских производителей Made in Belarus была организована в рамках международной выставки продуктов питания и напитков Food Expo-2017, которая состоялась 17-21 августа в Гонконге.

FOOD EXPO входит в число крупнейших отраслевых выставок в Китае и является ключевым событием пищевой отрасли в регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», свою продукцию представили предприятия: СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пищевик», СП ОАО «Спартак», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Красный Мозырянин», организации холдинга «Минск Кристалл Групп», ОАО «Криница», ОАО «Минский завод игристых вин», ОАО «Лидапищеконцентраты», ОАО «Машпищепрод», ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Белсолод».

ОАО «Красный пищевик» представил на выставке зефир ручной работы, мармелад с добавлением натуральных соков, суфле в шоколаде и конфеты «Беларусачка».

ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» продемонстрировалатрадиционный ассортимент печенья и мучных кондитерских изделий, а также новинку – сдобное печенье новой торговой марки Chitorio.

Десертный, молочный, горький шоколад, сахарное и сдобное печенье, вафли с различными начинками представил СП ОАО «Спартак».

Широкий ассортимент алкогольных напитков презентовал ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко». Это водка премиум сегмента, которая проходит фильтрацию черным и белым жемчугом, а также линейка горьких настоек с брусникой, клюквой, перцем и на меду.

Новые бренды водки – Blagodar и Silver Springs – демонстрировал в Гонконге ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП». С учетом потребностей китайского рынка на выставке также представлена водка крепостью 68 градусов.

Беларусь принимала участие в выставке Food Expo впервые. Уже достигнуты договоренности о поставках белорусской продукции в этот регион, подписаны внешнеторговые контракты между СП ОАО «Спартак», холдингом «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» и крупными оптовыми компаниями Гонконга.
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